Конкурсная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост главы Тамбова

ТАМБОВ, 30 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия завершила прием документов для участия в конкурсе на пост главы города Тамбова. Заявки подали четыре кандидата, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Среди претендентов - член "Молодой гвардии" Дарья Завражина, первый зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак, 39-летний Андрей Бажилин и начальник управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области Наталия Макаревич", - сообщили в пресс-службе.

По данным администрации, врио мэра Дмитрий Самородин на конкурс не заявился. "Кандидатам предстоит пройти один заочный и два очных этапа конкурса. Прошедшие первый этап напишут обширный тест на знание законодательной базы. Затем каждый кандидат презентует свои мысли, подходы к социально-экономическому развитию города, докажет в очном собеседовании, что имеет подходы к путям решения накопившихся проблем, доложит о своем видении путей развития города", - цитирует пресс-служба первого замглавы администрации, председателя конкурсной комиссии Олега Иванова.

Два кандидата, набравших наибольшее количество баллов по итогам конкурса, будут представлены городской думе, заседание которой намечено на 11 сентября. Выборы главы Тамбова будут проводить в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Чеботарева. Депутаты приняли ее 15 марта. С 18 марта обязанности главы города временно исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.