Фамилию Бортко вычеркнут из бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Фамилию кандидата от КПРФ, кинорежиссера Владимира Бортко вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга в соответствии с законодательством.

Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в ходе дебатов в пятницу. Соответствующее заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию он намерен передать утром 31 августа.

Согласно п. 17 ст. 63 федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в случае, в том числе, отмены или аннулирования регистрации кандидата "после изготовления бюллетеней территориальные, окружные, участковые комиссии по указанию комиссии, зарегистрировавшей кандидата, вычеркивают в бюллетенях сведения о таких кандидатах".

По данным горизбиркома, 30 августа прошла передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Петербурга. Их число составило более 3,8 млн штук.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа". Четвертый кандидат - Бортко от КПРФ. В руководстве КПРФ назвали ошибкой такое решение кинорежиссера.