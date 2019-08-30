Лавров может принять участие в заседаниях СБ ООН на полях Генассамблеи

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров может принять участие в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН высокого уровня, которые пройдут в конце сентября на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в пятницу на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"У нас запланирована пара встреч, посвященных региональному сотрудничеству, - информировал он. - Я думаю, у нас есть все основания ожидать участия российского министра иностранных дел во встречах Совета Безопасности".

В сентябре Россия будет председательствовать в СБ ООН, таким образом Лавров выступит на встречах в качестве председателя.

Согласно распоряжению президента РФ, министр иностранных дел возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.