Министр иностранных дел Исландии осенью планирует посетить Москву

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон может посетить Москву осенью 2019 года. Об этом в пятницу сообщается на сайте российского дипломатического ведомства по итогам визита в Исландию замглавы МИД РФ Владимира Титова.

"Рассмотрены график предстоящих контактов, включая планируемый осенью с. г. визит в Москву министра иностранных дел Исландии Г. Т. Тордарсона, возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, отраслевой кооперации на направлениях, отвечающих интересам двух стран", - говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе поездки Титов встретился с Тордарсоном и президентом Исландии Гудни Йоханнессоном. "Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимодействия в рамках региональных структур на Севере Европы и в Арктике, в том числе в контексте текущего председательства в Арктическом совете в 2019-2021 годах Исландии и предстоящего в 2021-2022 годах - Российской Федерации", - сообщает МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями по проблемам европейской безопасности, отношений между Россией и НАТО, взаимодействия в Совете ООН по правам человека, а также по ситуации вокруг Сирии и ряду других региональных сюжетов.