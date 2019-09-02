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Торгпредство России в Монголии вернулось в свое историческое здание

На церемонии поднятия российского флага над зданием присутствовали вице-премьеры РФ и Монголии Алексей Гордеев и Улзийсайханы Энхтувшин

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Торговое представительство РФ в Улан-Баторе в понедельник официально возобновило работу в своем историческом здании после многолетнего перерыва.

Как сообщила корреспонденту ТАСС сотрудница торгпредства, по этому случаю состоялась церемония поднятия российского флага над зданием. На ней присутствовали вице-премьеры РФ и Монголии Алексей Гордеев и Улзийсайханы Энхтувшин.

Двухэтажное строение торгпредства было возведено в 1933 году как основа комплекса дипломатического представительства СССР в Монголии. До 1971 года в нем располагалось посольство, а в период с 1957 по 1960 год жил и работал советский посол, известный политический деятель Вячеслав Молотов. Торговая миссия России в Монголии была закрыта в начале 2000-х годов, и ее здание передали в ведение ФГУП "Госзагрансобственность". В 2017 году по итогам межведомственных согласований торгпредство возобновило деятельность и стал актуальным вопрос возвращения ему первоначальных помещений.

Теги
Гордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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