Путин совершит официальный визит в Монголию

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, прибывший в понедельник с официальным визитом в Улан-Батор, во вторник проведет переговоры с монгольским коллегой Халтмаагийн Баттулгой, подпишет новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией и примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе.

Как ранее сообщал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, у Путина запланированы переговоры с Баттулгой в узком составе, затем с участием делегаций. По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией. Этот документ, подготовленный на основе Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, будет иметь бессрочный характер.

Также намечены встречи президента РФ с председателем Великого Государственного Хурала Гомбожавын Занданшатаром и премьер-министром Ухнаагийн Хурэлсухом.

Планируется, что Путин и Баттулга возложат венки к памятнику маршалу Георгию Жукову, вечером состоится большой торжественный прием по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. Сражение на Халхин-Голе происходило в мае - сентябре 1939 года. Тогда советско-монгольские войска разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Армейской группой с советской стороны командовал Жуков, с монгольской - маршал Хорлогийн Чойбалсан. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии, оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии.

Президенту Монголии Кремль направил приглашение на празднование 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года и рассчитывает, что он в самое ближайшее время подтвердит согласие на приезд в российскую столицу.

Темы переговоров

На переговорах предполагается обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-монгольского взаимодействия, а также ряд актуальных региональных и международных проблем.

Россия занимает второе место во внешней торговле Монголии после Китая. В 2018 году товарооборот вырос на 21%, до $1,65 млрд. За последние полгода он увеличился еще на 11,8% - до $800 млн. Как отметил Путин в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", большое внимание в двустороннем диалоге уделяется транспортноинфраструктурной сфере, дальнейшему раскрытию транзитного потенциала Монголии. Для этого РЖД планирует модернизацию Улан-Баторской железной дороги - ключевой для страны транспортной артерии.

Президент РФ также считает важным направлением сотрудничества энергетику. Российские компании осуществляют поставки электроэнергии в Монголию и участвуют в техническом перевооружении ее генерирующих мощностей. На взгляд Путина, интересные проекты реализуются или планируются в области промышленности и сельского хозяйства. Ведутся переговоры о создании ряда совместных заповедников в приграничных районах. Прорабатывается возможность наращивания сотрудничества в гражданской авиации.

Ушаков обратил внимание на то, что среди международных вопросов, будет обсуждаться взаимодействие в тройке Россия - Китай - Монголия, а также перспективы координации действий в рамках ШОС, поскольку монгольская сторона все еще рассматривает возможность присоединения к данному формату.

Для Путина это третий визит в Монголию: он был здесь в ноябре 2000 и сентябре 2014.

Из Улан-Батора российский лидер направится во Владивосток на Восточный экономический форум.