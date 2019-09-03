Моргулов заявил, что проект Большого евразийского партнерства открыт для ЕС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проект Большого евразийского партнерства позволит преодолеть разногласия между Москвой и Брюсселем. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы держим дверь для Европейского союза в этой большой конструкции [Большое евразийское пространство] открытой, - отметил он. - Мы никогда не отказывались от сотрудничества с Брюсселем и сохраняли приверженность идее единого пространства и неделимой безопасности, экономического пространства и гуманитарного пространства".

"При всех поворотах истории и даже в самые сложные периоды мы были уверены, что и искусственно раздутые сложности, и реальные проблемы, которые есть у нас в отношениях с Западом, - все это можно урегулировать, - добавил Моргулов. - Я думаю, что Большое евразийское партнерство может нам в этом помочь".

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.