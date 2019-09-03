Моргулов: идея Большого евразийского партнерства становится все более востребованной

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Спрос в мире на проект Большого евразийского партнерства растет. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая в рамках так называемого нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Евразия буквально охвачена такими мощными центробежными тенденциями. Мы видим, как один за другим возникают самые разные трансграничные, трансконтинентальные, трансинфраструктурные проекты. Все хотят какие-то коридоры: Чайный путь, Степной путь у монголов, Северный морской путь у нас. Все какими-то путями пытаются объединять это большое пространство. Спрос и потребность налицо", - подчеркнул он.

По словам высокопоставленного дипломата, понятие "Евразия" значительно расширилось с тех пор, как впервые было озвучено. "Стоит ли сегодня говорить о единой Евразии от Лиссабона и Владивостока? Сегодня вопрос стоит значительно шире: стоит вопрос о реальном привлечении всей Евразии до ее южной конечности. Если посмотреть на карту, это будут индонезийские острова. Если бы президент Индонезии Джоко Видодо не объявил о переносе столицы из Джакарты на Восточный Калимантан, то я бы провозгласил сегодня лозунг "от Лиссабона до Джакарты", но теперь надо сказать "от Лиссабона до Восточного Калимантана" или, проще говоря, "от Атлантики до Тихого Океана", - сказал Моргулов.