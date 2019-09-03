Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ ждет объяснений от посла США

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ ждет объяснений от посла США Джона Хантсмана и пригласит его на одно из своих заседаний. Об этом заявил во вторник журналистам глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя заявления Хантсмана о готовности дать пояснения в связи с публикацией в соцсетях посольства точного маршрута движения участников несанкционированного митинга в Москве 3 августа.

"Мы направили господину Хантсману письмо, но, учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил", - сказал Пискарев. "Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, - продолжил он. - Надеюсь, что в ближайшее время мы определимся с датой заседания комиссии, на которое будет приглашен господин Хантсман, чтобы мы могли задать интересующие нас вопросы, связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела РФ".

Глава думской комиссии напомнил, что американский посол "высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга". "Прозвучало неубедительно. Мы обратились в управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы они обсудили с посольством США возможную дату участия посла Хантсмана в заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - подтвердил парламентарий.

В интервью, опубликованном 2 сентября в газете "Комсомольская правда", Хантсман утверждал, что его не приглашали в Госдуму для участия в заседании комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Он также выразил уверенность, что "накануне демонстраций посольства должны публиковать консульские оповещения и предупреждать своих граждан, чтобы они держались подальше от мест их проведения".

Хантсман в августе подал прошение об отставке. Как ожидается, он покинет свой пост 3 октября. Хантсман был назначен руководителем дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.

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