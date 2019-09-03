Москва предоставит в ООН свои данные о ситуации в Идлибе

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия предоставит комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции Идлиб все данные, чтобы представить свою версию произошедшего. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в сентябре.

"Мы сможем представить свою позицию относительно сложившейся там ситуации", - подчеркнул он, добавив, что по поводу действий России и и правительства Сирии "звучало много лживых обвинений".

"У нас есть целый ряд фактов для этого расследования", - отметил он, указав при этом, что ситуация в Сирии будет обсуждаться на заседаниях Совета Безопасности ООН.

В конце июля генсек ООН принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

В МИД РФ назвали данное решение провокационным.