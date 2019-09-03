Небензя: Россия обсуждала с США ситуацию в Афганистане

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия проводила с США консультации по ситуации в Афганистане, которые были откровенными и продуктивными. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в сентябре.

"Совет Безопасности активно обсуждает ситуацию в Афганистане, очередное заседание по этому вопросу состоится 10 сентября, - отметил он. - Одной из тем будет вопрос о переговорах США с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). Россия проводила с США консультации по Афганистану, которые, как представляется, были весьма откровенными и продуктивными".

"Мы заинтересованы в мирном урегулировании и в том, чтобы стороны внутриафганского конфликта выработали афганское решение, - продолжал он. - Конечно же, одним из ключевых является вопрос о выводе иностранных войск из Афганистана. Однако и вопрос о том, что произойдет после вывода войск, вызывает озабоченность". При этом Небензя подчеркнул, что "волна террористических вылазок в Афганистане, к сожалению, не спадает".

"Если вы спрашиваете о наших гарантиях в отношении соглашения, то мы гарантируем соглашение, которое выработают сами афганцы, чтобы страна наконец избавилась от террористической угрозы и встала на путь развития", - подчеркнул он, пояснив при этом, что "сначала нужно ознакомиться с соглашением и понять, что именно гарантировать".

В понедельник агентство Reuters информировало, что соглашение о мирном урегулировании в Афганистане между движением "Талибан" и США будет официально подписано после его одобрения афганским президентом Ашрафом Гани. По имеющейся информации, специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился с афганским лидером и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Отмечалось, что президент Афганистана должен в течение ближайших двух дней рассмотреть проект договора и принять свое решение.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.