Кремль пока не называет даты возможных визитов Путина в Саудовскую Аравию и Катар

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не называет даты возможных визитов президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Катар.

"Будет объявлено своевременно", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин посетить Катар и Саудовскую Аравию, и когда могут состояться эти визиты.

В июне Путин подтверждал планы посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью текущего года. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита "двадцатки" российский лидер попросил его передать благодарность королю Саудовской Аравии за приглашение посетить Королевство.

В середине августа Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону сотрудничество двух стран в разных сферах, ситуацию в Персидском заливе и предстоящие контакты. При этом катарские СМИ сообщали, что эмир во время разговора пригласил Путина нанести визит в Доху.