В ЦИК поступило более 1,7 тыс. обращений по выборам 8 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию поступило более 1,7 тыс. обращений от избирателей, касающихся предстоящих выборов 8 сентября.

"Все проходит спокойно, в штатном режиме, жалоб в общей сложности не так много. И этим отличается эта кампания, все-таки не зря мы работали эти немногим более трех лет по очищению, оздоровлению всего избирательного процесса. У нас поступило из всех регионов по всем кампаниям в ЦИК всего 1773 обращения", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, от граждан поступали различные вопросы по предстоящим выборам. "То, что касается жалоб на те или иные аспекты… всего 53 жалобы, которые связаны с компетенцией ЦИК, то есть там, где ЦИК обязан вмешаться. То есть это менее 3% от всего количества обращений", - уточнила Памфилова, добавив, что в основном обращения поступали по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, а также по избирательной кампании в Москве.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).