МИД России: Москва продолжит прилагать усилия по сохранению иранской ядерной сделки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия вместе с другими партнерами продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил ТАСС в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, комментируя заявление президента Ирана Хасана Роухани о начале третьего этапа сокращения обязательств по сделке.

"Со своей стороны, несмотря на заявление Ирана, мы будем продолжать предпринимать усилия совместно с другими партнерами по СВПД в целях сохранения этой важной договоренности", - сказал он.