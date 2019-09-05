Захарова: США регулярно пытаются вмешаться в дела России и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. США регулярно предпринимают попытки вмешательства во внутренние дела как России, так и Китая. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на конференции "Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы наблюдаем это вмешательство регулярно, с разной степенью активности и с использованием разных технологических и иных возможностей, мы говорим об этом постоянно, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы наблюдаем аналогичную картину в отношении Китая".

"Мы знаем целый ряд вопросов, по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая, например по тибетскому вопросу, который должен полностью решаться внутри Китая, правительством и народом страны, - добавила Захарова. - Как только США надо показать свое доминирование в отношениях с Китаем, они тут же берутся за этот вопрос, который считают вправе комментировать".