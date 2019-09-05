Захарова: США развязали против Китая агрессивную торговую войну

"То же самое и с торговыми войнами, которые Вашингтон развязал в отношении Китая. Это настоящая торговая война, это не элементы соперничества, это не элементы конкуренции, даже недобросовестной конкуренции, - сказала дипломат, выступая на конференции "Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). - Это война, в которой хороши все средства с точки зрения западных стран, а с точки зрения нашей политики это недопустимо. И чему же они [США] удивляются, когда ведут агрессивную торговую войну с Китаем: что Китай эти высвободившиеся резервы и возможный потенциал развития отношений с США перенаправил в другую сторону и будет использовать на других направлениях?"

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины на американские автомобили и запчасти в 25% и 5% соответственно. Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.