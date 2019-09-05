Россия на интронизации нового императора Японии будет представлена на высоком уровне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре будет представлена на высоком уровне. Об этом сообщил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"От нас будет обязательно представитель высокого уровня. Пока окончательное решение [о том, кто именно будет представлять РФ,] не принято", - сказал он.

Ранее в посольстве Японии в Москве сообщили, что президент России Владимир Путин наряду с главами других государств приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито.

59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая после того, как его 85-летний отец Акихито днем ранее добровольно отказался от престола в связи с преклонным возрастом. Такое отречение произошло в Японии впервые за последние 202 года. Основные церемонии по случаю вступления Нарухито на престол состоятся в октябре и ноябре этого года.