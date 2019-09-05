МИД РФ заявил о появлении рисков возобновления вооруженного противостояния в Колумбии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заявления правительства и оппозиционных сил в Колумбии могут привести к возобновлению вооруженного противостояния. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Встревожены решением лидеров экс-комбатантов вновь взяться за оружие и встречными заявлениями колумбийских властей о начале их силового преследования. В случае развития событий по данному сценарию опять может стать осязаемой угроза возобновления внутреннего вооруженного противостояния в стране с непредсказуемыми последствиями для Латиноамериканского региона", - указывается в документе.

В министерстве отметили опасность заигрываний с идеей решать политические проблемы с использованием "любых опций", подчеркнув необходимость выработать дополнительные шаги для восстановления доверия между сторонами и возвращения ситуации в мирное русло. "В этой связи выражаем поддержку совместному заявлению стран - гарантов колумбийского урегулирования (Кубы и Норвегии), в котором, в частности, подчеркивается важность четкого и эффективного выполнения положений итогового соглашения о мире во имя сохранения мира в Колумбии. Полностью разделяем этот подход", - подчеркивается в сообщении.

В МИД РФ отметили важность недопущения нагнетания напряженности в регионе применительно к соседним с Колумбией государствам и призвали международное сообщество способствовать мирному процессу в интересах процветания колумбийского общества, а также стабильности в регионе. "В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия продолжит оказывать содействие соблюдению политических договоренностей в Колумбии в соответствии с положениями резолюций СБ ООН", - говорится в комментарии.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) начался в 1960-х годах. За это время его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване правительство Колумбии и представители РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта.

После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила". В июне 2018 года новым президентом Колумбии был избран кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке. Сразу же после объявления результатов голосования он заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.