Постпред России в Вене: серьезных изменений в ядерной сделке из-за шагов Ирана пока нет

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Третий этап сокращения Ираном его обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе может обострить ситуацию или подтолкнуть участников к нахождению взаимоприемлемых результатов, но пока никаких серьезных изменений в ядерной сделке нет. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя корреспонденту ТАСС заявление президента Ирана Хасана Роухани о намерении начать третий этап сокращения обязательств по сделке.

По его словам, планы Ирана вполне ожидаемы. "Иранцы давно объявили, что каждые два месяца будут сокращать выполнение своих обязательств по СВПД. Надо учитывать, что объявление о намерениях - это еще не реализация. Для МАГАТЭ важно не то, что заявляет Тегеран, а то, что происходит в поле. Пока каких-то новых серьезных изменений или мгновенных перемен там нет", - рассказал Ульянов.

"Я думаю, что только будущее покажет, к каким последствиям приведет третий шаг Ирана. С одной стороны возможно обострение ситуации, с другой стороны нельзя исключать, что новые меры подтолкнут к нахождению взаимоприемлемых развязок", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

Новые шаги Ирана по приостановке его обязательств в рамках СВПД по ядерной программе не угрожают режиму ядерного нераспространения, сообщил Ульянов.

"Все шаги Ирана тщательно откалиброваны. Никакой угрозы режиму нераспространения [ядерного оружия] не представляют. Тем более что все находится под контролем МАГАТЭ", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Президент Ирана Хасан Роухани 4 сентября заявил, что Тегеран приступит к третьему этапу сокращения выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября. По его словам, Тегеран откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.

Обсуждение в ГА ООН

Участники СВПД по иранской ядерной программе могут собраться на министерское заседание для обсуждения реализации этого соглашения на сессии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября в Нью-Йорке, сообщил Ульянов.

"Нельзя исключать, что состоится встреча [по ядерной сделке с Ираном] на высоком уровне в ходе министерского сегмента сессии Генеральной Ассамблеи ООН во второй половине сентября [в Нью-Йорке]", - сказал постпред в ответ на вопрос, когда может пройти ближайшая встреча участников ядерного соглашения для обсуждения ее реализации.

28 июля в Вене состоялось заседание совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) на уровне политических директоров. В итоговом заявлении от имени ЕС говорилось о намерении провести в ближайшем будущем министерскую встречу для обсуждения сохранения ядерной сделки, дата не была определена.