Путин не исключил создание специальной организации для решения проблем в Ормузском проливе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил создания специализированной организации для решения проблем, возникающих в Ормузском проливе.

"С учетом развития наших Вооруженных сил и Военно-морского флота, с военно-технической точки зрения это [военно-морское присутствие в этой зоне] не проблема для нас. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе, в частности", - сказал он в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Еще несколько лет назад Россия выступила с инициативой создать международный механизм с участием практически всех заинтересованных стран региона и тех, кто заинтересован в нормальном функционировании этих маршрутов [через Ормузский пролив]", - рассказал глава государства.

Путин пояснил, что речь идет о привлечении, в частности, России, азиатских стран и США. В перспективе, по его словам, можно было бы создать даже специализированную международную организацию.

"Мы сейчас с коллегами это обсуждаем, в том числе с нашими китайскими партнерами, и с другими тоже. Посмотрим, во что это выльется", - отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что, без всяких сомнений, Россия заинтересована в том, чтобы ситуация разрядилась, а все действия всех участников процесса вели к разрешению проблем, в том числе вокруг иранской ядерной программы на основе ранее принятых международных документов, подтвержденных соответствующими резолюциями ООН.