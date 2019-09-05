Избирком Петербурга исключил злоупотребления на загородных участках на выборах губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Заявления, поданные для голосования на выборах губернатора Петербурга на участках в Ленинградской и Псковской областях, тщательным образом проверяют как представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК), так и ЦИК, сообщил на заседании в четверг председатель горизбиркома Виктор Миненко. По его словам, никаких злоупотреблений во время голосования не ожидается.

"Ни о каких массовых злоупотреблениях речи не идет, все отслеживается и проверяется. Списки проверяются тщательно Санкт-Петербургской избирательной комиссией и ЦИКом, который нам помогает", - сказал Миненко.

Он также отметил, что для голосования по месту нахождения оформлено более 65 тыс. заявлений, из них 15 тысяч - для голосования на территории Ленинградской области и порядка трех тысяч - на территории Псковской области.

"С 5 сентября до 14:00 мск 7 сентября можно будет подать специальное заявление о голосовании по месту нахождения, но сделать это можно только в участковой избирательной комиссии по месту жительства", - добавил Миненко.

Всего планируется создать 15 участков в Псковской области и 62 участка в Ленинградской области.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. В них примут участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы Владимир Бортко отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилию вычеркнут из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах.

На выборах предполагается задействовать систему так называемых экстерриториальных участков, когда проголосовать на региональных выборах можно на территории сопредельных субъектов, где организуются специальные пункты для голосования. Такие участки часто называют дачными, поскольку их работа рассчитана прежде всего на дачников, которые в начале сентября остаются в своих загородных домах, расположенных в соседних с местом их регистрации регионах.

Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.