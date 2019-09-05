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В МИД РФ рассказали африканским послам о деталях подготовки саммита Россия - Африка

Саммит пройдет 24 октября в Сочи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в четверг совместно с послом Египта Ихабом Насром провел для аккредитованного в Москве африканского дипломатического корпуса брифинг о деталях подготовки первого саммита Россия - Африка. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе брифинга были детально обсуждены архитектура программы предстоящих мероприятий, а также некоторые организационно-протокольные аспекты пребывания в Сочи глав государств и правительств стран Африки и генеральных секретарей ведущих межафриканских объединений", - информировали в министерстве, добавив, что следующий брифинг по данной тематике пройдет в МИД РФ в третьей декаде сентября.

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Арабская республика председательствует в Африканском союзе в 2019 году.

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