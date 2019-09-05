В МИД РФ обсудили с представителем премьер-министра Ливана ситуацию на границе с Израилем

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в четверг обсудил с личным представителем председателя Совета министров Ливана Жоржем Шаабаном обстановку на ливано-израильской границе. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Ливане, в том числе обстановки на ливано-израильской границе, - информировали в министерстве. - Отмечена важность недопущения рецидивов эскалации напряженности, имевшей место в конце прошлой недели".

С российской стороны на встрече была подтверждена "принципиальная позиция в поддержку соответствующих усилий Временных сил ООН в Ливане, неукоснительного соблюдения положений резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана".

Ранее бойцы шиитской "Хезболлах" поразили противотанковой ракетой израильский бронетранспортер "Волф" возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В результате этой вооруженной вылазки, по сведениям "Хезболлах", получили ранения восемь израильских военнослужащих. В ответ израильская артиллерия на протяжении почти двух часов вела огонь по югу Ливана. Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, войска выпустили свыше 100 снарядов по району, откуда было совершено нападение на израильские позиции. По его данным, никто из израильских военных в результате вооруженной вылазки не пострадал.