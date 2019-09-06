Слуцкий считает, что США хотят вынудить Иран полностью выйти из ядерной сделки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. США хотят вынудить Иран к выходу из ядерного соглашения и подтолкнуть ЕС к полному восстановлению санкционного режима, на реальный диалог с Тегераном Вашингтон не пойдет. Такую точку зрения в пятницу в своем Telegram-канале изложил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента Ирана Хасана Роухани о начале третьего этапа сокращения обязательств по сделке.

По словам Слуцкого, это стало "ответным шагом на новые антииранские санкции США и неспособность ЕС запустить обещанный финансовый механизм их обхода, а также компенсации потерь от политики Вашингтона по обнулению экспорта иранской нефти".

"Соединенные Штаты преследуют очевидную цель: вынудить Тегеран полностью выйти из ядерной сделки и тем самым подтолкнуть европейцев к восстановлению общего антииранского пакета рестрикций под контролем США. С помощью возобновления санкционного режима со стороны США и ЕС, усиления политической изоляции Ирана и напряженности в регионе Персидского залива в целом Белый дом надеется добиться смены режима в Тегеране", - полагает депутат.

Глава комитета при этом убежден, что звучащие из Вашингтона заявления "о готовности к прямому диалогу вряд ли стоит воспринимать как серьезную перспективу".

"В отличие от Северной Кореи Иран не обладает ни ядерным оружием, ни ракетами, способными достичь территории США. Так что единственный прямой диалог с Тегераном, на который мог бы пойти Вашингтон, - это [по американскому сценарию] исключительно безоговорочная капитуляция", - пояснил он.

По мнению Слуцкого, Иран пока проводит достаточно осторожную политику. "Прошел ровно год после одностороннего выхода США из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], прежде чем в Исламской Республике заявили о поэтапном сокращении своих собственных обязательств. И каждое подобное сокращение является ответом на очередные односторонние американские санкции", - напомнил он, допустив что в переговорах между Тегераном и европейскими партнерами, возможно, компромисс все же будет найден.

"Россия всегда была и остается приверженной выполнению СВПД всеми его участниками. Со своей стороны мы на различных уровнях, в том числе и парламентском, будем содействовать сохранению иранской сделки и выработке работающего механизма для ее спасения", - резюмировал Слуцкий.

В среду Роухани заявил, что 6 сентября Иран приступит к третьему этапу по сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки. По его словам, Тегеран откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям, обозначенных в СВПД.