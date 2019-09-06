На должность гендиректора МАГАТЭ претендуют четыре кандидата

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершилось 5 сентября, на эту должность претендуют четыре человека. Об этом в пятницу сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Истек крайний срок для номинации кандидатов на вакантный пост гендиректора МАГАТЭ. Теперь мы знаем, что бороться за эту должность будут четыре претендента. Все они - опытные профессионалы и хорошо нам знакомы", - написал он в Twitter.

Кандидатами на должность гендиректора выдвинулись исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, представитель Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

22 июля МАГАТЭ сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Совет управляющих агентства 1 августа разрешил государствам-участникам выдвигать своих кандидатов на пост гендиректора до 5 сентября. После этого должны пройти консультации и рейтинговые голосования с прицелом завершить выборы к концу октября. Назначение нового гендиректора ожидается в октябре, он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года.

Согласно процедуре МАГАТЭ, решение о назначении генерального директора принимает Совет управляющих агентства на голосовании. При этом каждый кандидат должен получить поддержку большинства участников Совета управляющих МАГАТЭ. Впоследствии кандидатура, одобренная Советом управляющих, утверждается на Генеральной конференции агентства, которая проходит осенью каждого года. Очередная 63-я сессия Генконференции МАГАТЭ намечена на 16-20 сентября.