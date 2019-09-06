Избирательная система Петербурга готова к выборам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Избирательная система Санкт-Петербурга готова к единому дню голосования, когда будут выбирать губернатора и депутатов муниципальных советов, сообщила в пятницу городская избирательная комиссия. Она заверила, что задействованные на выборах технические средства обеспечат прозрачность кампании.

В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут выборы высшего должностного лица - губернатора. За этот пост будут бороться самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день состоятся выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов.

Готовность горизбиркома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия информирует о готовности к выборам, которые будут организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков будут ждать избирателей-петербуржцев в Псковской области.

Заявления для голосования на таких участках подаются посредством механизма "мобильный избиратель", который позволяет гражданам, оказавшимся в день выборов не по месту своей регистрации, проголосовать на более удобном для них избирательном участке.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии (ГИК) Виктор Миненко сообщил, что все заявления тщательным образом проверяют как представители горизбиркома, так и Центризбиркома (ЦИК), "ни о каких ухищрениях, фальсификациях или злоупотреблениях речи не идет". Для голосования по месту нахождения оформлено более 65 тыс. заявлений, из них 15 тыс. - для голосования на территории Ленинградской области и порядка трех тысяч - на территории Псковской области.

Миненко также отметил, что жители Петербурга смогут проголосовать на выборах губернатора еще на 30 цифровых участках в Москве. В качестве эксперимента 8 сентября в столице откроют 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, в том числе Петербурга.

Более 90% участков для голосования оснащены видеонаблюдением. На сайте горизбиркома будет вестись онлайн-трансляция в день выборов. "Сайты обеспечены защитой, этим занимался в том числе Роскомнадзор. Кроме того, есть резервные генераторы для подачи электроэнергии на случай отключения", - сказал Миненко на встрече с представителями общественных организаций.

В городе обеспечена доступность участков для всех групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью. 8 сентября будут работать 24 специализированных участка для слепых и слабовидящих граждан, а также 54 избирательных участка, на которых будут оказываться услуги сурдопереводчиков глухим избирателям.

Общественный контроль

Общественная палата Санкт-Петербурга (ОП) получила право делегировать от своего лица наблюдателей на избирательные участки по выборам губернатора и по муниципальным выборам, и подписала соглашение с 47 некоммерческими организациями, которые предложили своих кандидатов в наблюдатели, среди них "Корпус "За чистые выборы", Ассоциация "Гражданский контроль".

Подготовлено более 4 тыс. общественных наблюдателей на выборах, все они прошли двухэтапное обучение. Эти люди не являются наблюдателями от каких-либо партий и кандидатов, это полностью независимые общественные наблюдатели, на каждом участке для голосования будет по два наблюдателя от ОП. Также в городе будут международные наблюдатели. Кандидаты и партии сохранили право направлять на участки собственных наблюдателей.

В день выборов в Петербурге будут функционировать ситуационные центры на базе нескольких общественных организаций, кроме того в городе заработают горячие линии, в том числе при общественной приемной ОП, а также при Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

"Особое внимание экспертов, наблюдателей - на проверку фейковой информации. Мы отдельно рекомендовали нашим коллегам перепроверять, выезжать на участки, беседовать с членами комиссий, наблюдателями, поскольку, к сожалению, эта технология процветает. Значительное количество появляется в соцсетях и СМИ информации, не соответствующей действительности, с целью создания тревожного проблемного фона кампании", - сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

Что касается предвыборного периода в целом, то, по словам Брода, он прошел в рабочем режиме, без серьезных нарушений, с минимальным количеством жалоб.

Приглашение на избирательные участки

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, политолог Станислав Еремеев сообщил, что избирательная система города полностью готова к единому дню голосования.

"Вся система избирательная Санкт-Петербурга в соответствии с законом готова к предстоящим выборам, и мы также имеем общественный контроль в единый день голосования. Я не могу предвосхищать ситуацию, что будет в сам день голосования, но мне кажется, весь предшествующий ход избирательной кампании показывает, что свойственная петербуржцам интеллигентность и корректность будет проявлена", - сказал он журналистам.

Все зарегистрированные кандидаты в губернаторы Петербурга обратились к жителям города с призывом прийти на выборы.

"Выбирается новая команда, которая в течение пяти лет должна будет обустроить город, должна создать комфортные условия для проживания", - с такими аргументами призвал Беглов избирателей потратить полчаса личного времени и прийти на участки для голосования.

"Эти выборы - наш шанс на другое будущее, не будем откладывать его еще на пять лет", - пишет в соцсетях кандидат Амосов.

"Восьмого сентября мы можем все изменить, но нас должно быть много", - обратилась к избирателям кандидат Тихонова.