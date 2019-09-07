Зарубежные эксперты: избирательный процесс на выборах в Петербурге "будет чистым"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Иностранные эксперты, прибывшие в Санкт-Петербург для наблюдения за ходом голосования 8 сентября, считают, что избирательный процесс в городе будет чистым и открытым. Такое мнение высказал ТАСС в субботу профессор, преподаватель политологии, международных отношений и россиеведения в Гёттингенском университете имени Георга-Августа Петер Шульце.

"Мы посетили несколько избирательных участков, и все выглядит нормально. Я считаю, что избирательный процесс завтра будет чистым, без деформаций и нарушений избирательного процесса, поскольку все находится под контролем", - сказал Шульце после встречи с представителями общественности в офисе Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы".

На встрече эксперты отметили высокий уровень проработки технических аспектов, связанных с процессом голосования. "У вас видеокамеры, инвалиды могут голосовать, люди у дач могут голосовать. Я смотрю с восторгом [на] технический [аспект]", - сказал в ходе общения с представителями общественности эксперт из Франции Юджин Берг, который является преподавателем в Высшей школе международных и политических исследований и Центре дипломатических и стратегических исследований в Париже.

Шульце рассказал ТАСС, что 8 сентября эксперты планируют посетить несколько участков для голосования. "Мы будем наблюдать, как люди голосуют, все ли корректно, и затем мы будем наблюдать за тем, как будет проходить подсчет голосов. Все хорошо организовано, и это открытый процесс, что также очень хорошо", - отметил он, добавив, что свои выводы о процессе голосования в Петербурге они представят журналистам в понедельник.

В воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут выборы высшего должностного лица - губернатора. За этот пост будут бороться самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день пройдут выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы будут организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков будут ждать избирателей-петербуржцев в Псковской области.