Врио губернатора Забайкалья одним из первых проголосовал на своем участке

ЧИТА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Врио главы Забайкальского края Александр Осипов в воскресенье одним из первых проголосовал на своем избирательном участке, передает корреспондент ТАСС.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

"Ожидаю, что сегодня многие люди найдут время и выполнят важный долг каждого гражданина - реализуют дорого нам доставшееся избирательное право", - сказал Осипов журналистам.

Участок, где голосовал Осипов, находится во Дворце детского творчества в Центральном районе Читы. Врио губернатора пришел сюда вместе с женой Валентиной еще до того, как участок начал работу, поэтому около десяти минут им пришлось подождать за его дверями. После открытия Осипов расспросил представителей комиссии о правилах голосования.

На должность главы Забайкальского края претендуют четыре кандидата - это, помимо самовыдвиженца Осипова, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Забайкалье зарегистрированы 800 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков. Они открылись в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 мск).