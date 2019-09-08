Центр общественного наблюдения впервые работает на выборах на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Центр общественного наблюдения, который позволяет дистанционно следить за голосованием на участках, впервые работает на Сахалине. Он открылся одновременно с участками для голосования в 08:00 местного времени, сообщил журналистам председатель Общественной палаты (ОП) региона Владимир Иконников.

"В 8 утра у нас начал работать Центр общественного наблюдения. В центре установлено восемь компьютеров, которые подключены к видеокамерам. На этих видеокамерах на 176 участках мы видим, что происходит", - сказал он.

Иконников отметил, что любой посетитель центра сможет следить за ходом выборов в режиме реального времени. Кроме того, он может посмотреть в записи, как проводилась подготовка участка к голосованию, в том числе как проходило тестирование комплексов обработки бюллетеней (КОИБов).

"У нас на сегодняшний день все видеокамеры работают, работают хорошо, в том числе некоторые камеры даже работают со звуковым сопровождением. На избирательном участке видеокамеры направлены на место, где опускают избирательные бюллетени, и общее помещение", - пояснил он.

В центре также есть большой экран, куда могут выводиться спорные ситуации, требующие обсуждения.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, 8 временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых. На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.