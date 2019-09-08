Выборы губернатора стартовали в Волгоградской и Астраханской областях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Волгоградской и Астраханской областях, где в воскресенье проходят выборы глав регионов. К голосованию также присоединились четыре региона Поволжья - Удмуртия, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, где стартовали выборы различных уровней.

Началось голосование на 580 участках в Астраханской области и 1493 участках в Волгоградской области. На пост главы Волгоградской области претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров от "Единой России", Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от "Справедливой России". На выборах астраханского губернатора борются врио губернатора области Игорь Бабушкин, депутат Госдумы Николай Арефьев, выдвинутый региональным отделением КПРФ, руководитель фракции ЛДПР в думе региона Тимофей Щербаков и представитель Партии пенсионеров Сергей Сычев. В этом году в выборах губернатора Астраханской области могут участвовать самовыдвиженцы в отличие от Волгоградской области, где претендентов на пост главы региона могут выдвигать только политические партии.

В единый день голосования также проходят выборы в Волгоградскую областную думу, в них участвует 339 кандидатов. Это 250 кандидатов в депутаты по единому избирательному округу - от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также 89 кандидатов по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах. По итогам последних выборов в 2014 году в облдуму прошли четыре политические партии: "Единая Россия" (32 депутата), КПРФ (три), "Справедливая Россия" (два), ЛДПР (один).

Избирательные участки открылись в четырех регионах ПФО

В 07:00 мск открылись избирательные участки в четырех регионах Приволжского федерального округа, где местное время на один час опережает московское.

В Удмуртии проходят допвыборы в Госсовет республики по двум одномандатным округам, а также дополнительные выборы депутатов в ряде муниципальных советов. Избирательные участки открылись в 98 помещениях, из них 29 - в Ижевске. За кресла депутатов Госсовета поборются представители четырех политических партий.

На территории Ульяновской области проходят дополнительные выборы в ульяновскую городскую думу по одному одномандатному округу. В столице области Ульяновске, который сегодня отмечает 371-й день рождения, открылись все 10 избирательных участков. В регионе также пройдут повторные и дополнительные муниципальные выборы в 10 районах.

В Самарской области открылись 145 избирательных участков. Здесь состоится голосование в рамках 34 избирательных компаний, в том числе допвыборы депутатов собраний двух городских и 25 сельских поселений, а также дополнительные выборы в самарскую губернскую думу из-за досрочного сложения полномочий Виктором Сазоновым и Валерием Трояным.

В Саратовской области выбирают депутата областной думы, депутата городской думы Саратова, а также проходят выборы различного уровня в ряде муниципальных районов региона. По данным избирательной комиссии области, всего в 08:00 по местному времени (7:00 мск) открылось 117 избирательных участков, в целом по области замещается 74 мандата.

Башкирия и Оренбуржье

Выборы, по результатам которых выберут глав регионов, продолжаются в Башкирии и Оренбургской области, все избирательные участки работают в штатном режиме. В Оренбуржье администрации муниципалитетов организуют перевозки к участкам из отдаленных микрорайонов Оренбурга и Орска. Бесплатные автобусы будут работать по специальным маршрутам и помогут добраться до участков, например, из садовых и дачных массивов.

Раннее голосование на предприятиях Северо-Запада

В Мурманской области, где проходят выборы губернатора и депутатов муниципальных советов, 12 участков работают с 06:00 мск. На них голосуют работники крупных предприятий с непрерывным циклом работы, таких как Кольская горно-металлургическая компания, Ковдорский и Оленегорский горно-обогатительные комбинаты, Кандалакшский алюминиевый завод, комбинат "Печенганикель". Такая практика применяется уже на вторых губернаторских выборах.

Уже начались выборы и в Ленинградской области. В 07:00 мск здесь открылось восемь избирательных участков города Коммунара и 11 избирательных участков в Гатчинском районе. Всего время начала голосования на более раннее перенесли на 100 избирательных участках из 931. В Ленинградской области предстоит избрать депутатов местных советов в 177 муниципальных образованиях.

Пять из 15 избирательных участков для довыборов депутата Госдумы от Новгородской области начали работу в 7 утра в Парфинском муниципальном районе Новгородской области. Часом ранее открылись несколько помещений для голосования в Хвойнинском районе. Раннее открытие участков в этих муниципалитетах связано с режимом работы местных предприятий. В Новгородской области проходят дополнительные выборы депутата Госдумы, избирают депутата в региональный парламент, в девяти муниципальных образованиях определяют глав поселений и районных депутатов.

В Кургане без сбоев и происшествий

Все 968 избирательных участков открылись без сбоев и происшествий в Курганской области, где в воскресенье выбирают губернатора региона, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц местного самоуправления, сообщила ТАСС секретарь областной избирательной комиссии Галина Достовалова. Всего в регионе проходят 322 избирательные кампании.

Забайкалье и Алтай

Избиратели Забайкалья, пришедшие на свои участки, могут также заполнить анонимную анкету, в которой дается оценка работе органов исполнительной власти и депутатов Законодательного собрания. Жителям Читы в этой анкете предложено оценить работу и.о. руководителя городской администрации Александра Сапожникова. Как сообщила ТАСС председатель краевой Общественной палаты Наталья Дроботушенко, он сам заинтересован в "обратной связи" с населением.

"За ходом голосования в Забайкальском крае следят 1,1 тыс. наблюдателей. Из них 881 наблюдатель представляет региональную Общественную палату, они работают на 635 [из 926] избирательных участках", - сказала Дроботушенко.

В Республике Алтай участки работают уже несколько часов. Как сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Дмитрий Степанов, явка на выборах главы региона на 10 часов утра (06:00 мск) составила 12,41% (19 тыс. 440 избирателей). На предыдущих выборах главы региона, а также депутатов госсобрания и муниципальных самоуправлений в 2014 году по данным на 10:00 на избирательные участки пришли 18 тыс. 201 человек (11,86%).

Дальневосточный тайфун не повлиял на ход выборов

Тайфун "Линлин", который обрушился на Приморский край минувшей ночью, никак не повлиял на ход голосования в регионе. Здесь проходят 38 избирательных кампаний различного уровня. В основном это выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, глав и депутатов городских сельских поселений. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Приморского края, тайфун вызвал многочисленные отключения электроэнергии. Однако уже к утру участки, попавшие под отключения, были подключены к резервным источникам питания, и голосование началось вовремя.

Хабаровский край и Сахалин

Активно голосуют в Хабаровском крае, где выбирают депутатов регионального Законодательного собрания и депутата Государственной думы. На 10 часов местного времени (03:00 мск) в регионе проголосовали 45 тыс. 704 избирателя или 4,6%, что на пол процента выше, чем в 2014 году. Традиционно активно голосуют районы: Майский, Охотский, Полины Осипенко. "Каких либо серьезных жалоб и нареканий нет", - сообщили ТАСС в крайизбиркоме.

На Сахалине, где выбирают губернатора, работа одного из участков в городе Невельске была временно приостановлена из-за задымления. Этот участок расположен в школе, где было зафиксировано возгорание в кабинете химии, оперативно потушенное подразделением пожарных. Участок был расположен в другом крыле здания и ему ничего не угрожало, сообщила ТАСС председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. По ее словам, на время тушения работа участка была приостановлена, урны были опечатаны. В настоящее время участок возобновил работу.