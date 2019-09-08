В Забайкалье к 12 утра проголосовали свыше 100 тыс. избирателей

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. избирателей проголосовали в Забайкальском крае к 12:45 местного времени (06:45 мск). Это 12,69% от общего числа избирателей, сообщил журналистам член краевого избиркома Николай Коротков.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

"По данным на 12:45 местного времени (06:45), в Забайкальском крае проголосовали 12,69% избирателей - это 100,5 тыс. человека. Голосование проходит в штатном режиме, в краевой избирком поступала одна жалоба, но оснований у нее нет", - сказал Коротков на брифинге в краевом избиркоме.

Он добавил, что традициционно активнее прочих голосуют жители Агинского Бурятского округа (АБО) и Тунгиро-Олекминского районов. Самую высокую явку демонстрируют в Могойтуйском районе АБО - 31,7%.

При этом пока явка в целом по региону пока ниже, чем во время выборов губернатора в 2016 году. Тогда к 12:00 местного времени в регионе проголосовали 125 тыс. человек - 15,44%. Возможно, это связано с пасмурной, дождливой погодой, которая установилась в регионе.

За ходом голосования в Забайкальском крае следят 1,1 тыс. наблюдателей. Из них 881 человек представляют региональную Общественную палату, они работают на 635 из 926 избирательных участках. "Работа, проведенная ЦИК, краевым избиркомом, властями и Общественной палатой региона, демонстрирует готовность Забайкалья к выборам", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС приехавший в регион член Общественной палаты РФ Иван Абажер.

Выборы в Забайкалье

На пост губернатора Забайкальского края претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Забайкалье зарегистрированы 791,8 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков. Они открылись в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 мск).