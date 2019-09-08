Явка на выборах губернатора и думы Волгоградской области составила за два часа более 5,5%

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в Волгоградской области по данным на 10:00 по местному времени (09:00 мск) составила 5,65%, сообщили ТАСС в Волгоградском облизбиркоме.

"Явка на выборах на 10 часов утра по местному времени составила 5,65%", - сказала пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова. На прошлых выборах 5 лет назад явка на это же время в день голосования составляла 5,1%.

В Волгоградской области в воскресенье проходят выборы губернатора и депутатов облдумы. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Андрей Бочаров от "Единой России", Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР, Сергей Полещук от "Справедливой России".

8 сентября в Волгоградской области в регионе также проходят выборы в Волгоградскую областную думу, в них участвует 339 кандидатов. Это представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также кандидаты по одномандатным округам. 19 депутатов из 38 будут избираться по партийным спискам по единому избирательному округу, 19 - в одномандатных округах. По итогам последних выборов в 2014 году в облдуму прошли четыре политические партии: "Единая Россия" (32 депутата), КПРФ (три), "Справедливая Россия" (два), ЛДПР (один).

Число избирателей в Волгоградской области 1 млн 844 тыс. 153.