Система электронного голосования в Москве не работала в течение часа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена. Все голоса будут учтены, подобные внештатные ситуации были успешно отработаны на тестировании", - сказал Костырко.

По его словам, явка на электронном голосовании за депутатов в Мосгордуму седьмого созыва составила, по данным на 10:00, 39%.

"В соответствии с требованиями информационной безопасности, установленными нормативами, мы используем в ходе голосования специальный аппаратный модуль, который производит шифрование. Проблема была в нем. Производитель "Крипто-Про" выйдет с пресс-релизом, почему это произошло. Это оборудование использовалось на тестах, скорее всего вызвано высокой явкой и активностью избирателей", - добавил Костырко.

Эксперимент по электронному голосованию проходит в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролирует проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования.