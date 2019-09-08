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МИД России: около 2 тыс. боевиков вернулись в Европу из Сирии и Ирака за последние годы

Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, отметил замглавы дипведомства Олег Сыромолотов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Терроризм является общей проблемой для мира, от которой не защищены ни США, ни азиатские, ни европейские страны, поскольку за последние годы в Европу вернулись около двух тысяч боевиков, воевавших в Сирии и Ираке. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка 2 тыс. боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке", - сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что "терроризм - это общая проблема, о чем свидетельствует тенденция роста количества терактов в мире, включая западные страны".

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