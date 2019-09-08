Явка избирателей на довыборы депутата Госдумы от Новгородской области к 10:00 составила 3%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на дополнительные выборы депутата в Госдуму от Новгородской области по состоянию на 10:00 составила 3%. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

"Процент избирателей, принявших участие в выборах от общего числа внесенных в списки избирателей, на 10:00 мск составляет 3%", - говорится в сообщении.

В Новгородской области в единый день голосования, 8 сентября, проходят выборы трех уровней. Жители региона избирают депутата в региональный парламент, в 9 муниципальных образованиях определяют имена новых глав поселений и районных депутатов, кроме того, все новгородцы избирают на дополнительных выборах депутата в Госдуму от Новгородской области: на это кресло претендуют 9 кандидатов. В регионе работают 539 избирательных участков. Избирательным правом могут воспользоваться 493 тыс. жителей региона.

Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.