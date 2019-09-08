Осипов лидирует на выборах в Забайкальском крае с рекордным для региона результатом

Осипов набирает 90,15% голосов. Следом идет Елена Краузе от "Партии пенсионеров" с 3,32% голосов. Третье место занимает Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" с 2,34%, четвертое - Яна Шпак от "Партии Роста", у нее 1,7% голосов.

Результаты Осипова пока являются рекордными для выборов губернатора Забайкальского края. Регион образован 1 марта 2008 года после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Впервые всенародные выборы губернатора прошли здесь в 2013 году, тогда на них победил Константин Ильковский, набрав 71,6% голосов. В 2016 году сменившая Ильковского Наталья Жданова стала губернатором, заручившись поддержкой свыше 54% избирателей.

"Нам сейчас надо сосредоточиться не столько на изменениях, а на том, чтобы выполнить все планы, которые мы сформировали вместе. Связываю это с выполнением национальных проектов, с проектами Дальнего Востока - мы планируем расширить территорию опережающего развития, сделать больше проектов. Наиболее проблемные вопросы для людей - это дороги, отсутствие достаточного предложения хорошей зарплаты, многие сложности по здравоохранению", - сказал Осипов в интервью телеканалу "Россия-24".

По данным краевого избиркома на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка в Забайкалье составила 30,3% - избирательным правом воспользовались более 240 тыс. человек. Это немного ниже, чем во время выборов губернатора в 2016 году, но на 10% выше прошлогодней явки на выборах законодательного собрания региона.

В новость внесены изменения (17:41 мск - обновлены данные подсчета голосов)