В избиркоме Петербурга сообщили о незначительных жалобах на нарушения во время выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла около 75 жалоб на нарушения на выборах в Петербурге, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.

"Поступило 75 обращений о нарушениях закона. Количество поступивших жалоб не является существенным", - сказал представитель ГИК.

В горизбиркоме также отметили, что все обращения рассматриваются оперативно.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования.

Выборы губернатора организованы на 1944 избирательных участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют загородными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области. Жители Петербурга могут проголосовать на выборах губернатора еще на 30 цифровых участках в Москве.