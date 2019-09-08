{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2019

Врио главы Сахалина Лимаренко поблагодарил жителей за участие в выборах

Врио главы региона также отметил хорошую организацию выборов и отсутствие нарушений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, который участвует в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца и по итогам обработки 70,26% протоколов лидирует с результатом 61,4%, поблагодарил жителей региона за участие в голосовании.

На эту тему
Единый день голосования. Онлайн

"Наши сахалинцы и курильчане люди организованные, пришли на выборы. Хочу поблагодарить их за то, что они неравнодушны и отдали свои голоса за будущее Сахалинской области", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Лимаренко также отметил хорошую организацию выборов и отсутствие нарушений.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьЕдиный день голосования - 2019
Единый день голосования - 2019
Врио главы Республики Алтай доволен явкой на выборах в регионе
Она составила составила 44,21% на 18:00 местного времени
Читать полностью