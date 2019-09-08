Врио главы Сахалина Лимаренко поблагодарил жителей за участие в выборах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, который участвует в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца и по итогам обработки 70,26% протоколов лидирует с результатом 61,4%, поблагодарил жителей региона за участие в голосовании.

"Наши сахалинцы и курильчане люди организованные, пришли на выборы. Хочу поблагодарить их за то, что они неравнодушны и отдали свои голоса за будущее Сахалинской области", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Лимаренко также отметил хорошую организацию выборов и отсутствие нарушений.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.