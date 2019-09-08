Глава Мосгоризбиркома: выборы депутатов Мосгордумы проходят без серьезных нарушений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Серьезных нарушений и жалоб в ходе голосования на выборах депутатов Мосгордумы не зафиксировано. Об этом журналистам сообщил в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В течение дня никаких серьезных нарушений и жалоб не поступало, все проходит штатно", - сказал Горбунов.

По его словам, с одного из участков поступила жалоба о том, что урны для голосования были непрозрачными. Избиратель сделал фото против света, поэтому урна казалась черной. Но когда члены комиссии сфотографировали урну с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная.

"Также один гражданин вызвал сотрудников полиции, обратился в Центризбирком, заявляя, что является гражданином СССР, на этом основании просил его не включать в список избирателей. Но если человек прописан в участке, он в список включается. Он пришел, сказал, что увидел себя в списке, устроил скандал, прибыли сотрудники полиции. В Очаково-Матвеевском, на западе Москвы, он 1962 года рождения", - сообщил журналистам в воскресенье член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выборы в Мосгордуму проходят в Единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.