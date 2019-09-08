Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий. Такие данные в воскресенье представила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Лидирует у нас представитель ЛДПР Пиляев Иван Сергеевич", - сказала она. Согласно данным на электронном табло Центризбиркома, он набирает 13702 голоса (38,41% голосов). На втором месте идет кандидат от КПРФ Николай Платошкин, набравший 8135 голосов (22,81%). Третье место пока занимает Виктория Цыганова, по данным ЦИК, она набрала 4510 голосов (12,64%).

Согласно данным табло в информцентре ЦИК, на довыборах по одномандатному округу №174 в Свердловской области в настоящий момент обработано 3,05% протоколов. Лидирует кандидат от "Единой России" Антон Шипулин, который набирает 47,14% голосов. На втором месте находится кандидат от "Справедливой России" Алексей Коровкин (22,41%), на третьем - представитель КПРФ Габбас Даутов (8,53%), следует из данных ЦИК.

Выборы по одномандатным округам в Новгородской и Орловской областях продолжаются. Явка там составляет 20,35% и 38,93% соответственно.

Довыборы в Госдуму в Единый день голосования 8 сентября проходят по четырем одномандатным округам - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

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