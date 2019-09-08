Экс-губернатор Петербурга Полтавченко проголосовал на выборах главы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, бывший губернатор Санкт-Петербурга (с сентября 2011 года до октября 2018 года) Георгий Полтавченко проголосовал на участке на Крестовском острове в Петроградском районе города.

Как сообщил ТАСС советник председателя Совета директоров ОСК Андрей Кибитов, Полтавченко в единый день голосования принял участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. "Георгий Полтавченко считает важным участие в голосовании", - отметил Кибитов.

В воскресенье в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора. За этот пост борются самовыдвиженец Александр Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области.