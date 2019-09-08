Явка на выборах в Тульскую областную думу составила 27,86%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы депутатов Тульской областной думы по данным на 18:00 мск составила 27,86%, что на 5,67% меньше, чем на выборах в облдуму в 2014 году. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии области.

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"Явка на 18:00 мск составила 27,86% от общего количества зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.

В 2014 году, когда проводились выборы депутатов Тульской облдумы шестого созыва, явка на 18:00 составила 33,53%.

Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы седьмого созыва выдвинуто 602 кандидата: 144 - по одномандатным избирательным округам (из них пять самовыдвиженцев), 458 - по единому избирательному округу; зарегистрировано 54 кандидата-одномандатника, выдвинутых региональными отделениями политических партий.

По данным тульского избиркома, в области зарегистрировано почти 1,2 млн избирателей, 29 территориальных избирательных комиссий, 1097 участковых избирательных комиссий.