Итоговая явка на выборах в Мосгордуму может составить около 22%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на выборах в Мосгордуму седьмого созыва может составить порядка 22%. Об этом сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Голосование идет, думаю, что итоговая явка будет в пределах 21-22%", - сказал Горбунов.

По его словам, на 18:00 в столице проголосовали 17,2% от общего числа избирателей. "На 18:00 мск средняя явка по Москве без данных четырех участков 17,2%. Серьезных нарушений нет. Со стороны правоохранительных органов сигналов о нарушениях общественного порядка также не поступало", - сказал Горбунов. В 2014 году на выборах шестого созыва в это время проголосовали 17,4% избирателей.

Горбунов добавил, что на цифровые участки в 18:00 пришли проголосовать 60,45% избирателей, на электронные, по данным на 19:00, - 89,4%.

Выборы в Мосгордуму проходят в Единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Они будут работать 8 сентября до 20:00.

В новость были внесены изменения (20:00 мск) - добавлена информация по тексту.