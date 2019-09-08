Мособлизбирком рекомендует признать недействительным голосование на УИК в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области будет рекомендовать территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Сергиевом Посаде признать недействительными результаты голосования на участке № 4052, где проверяется информация о возможном вбросе бюллетеней. Об этом журналистам в воскресенье сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По данным Мособлизбиркома, днем поступила информация о возможном вбросе бюллетеней на участке № 4052 в Сергиевом Посаде. Также полицией были изъяты листы, похожие на заполненные бюллетени, которые на видео, попавшем в социальные сети, были в руках наблюдателя на данном участке.

"День был бы очень спокойным, если бы не это происшествие, которое произошло в Сергиевом Посаде. Я довольно детально изучил всю проблематику, которая была по этой теме, с председателем территориальной избирательной комиссии. Мы, со стороны Мособлизбиркома, будем рекомендовать признавать недействительным голосование по данному участку по совокупности причин", - сказал Березкин.

По данным избирательной комиссии Московской области, около 2,5 тыс. кандидатов принимают участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы проходят в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следят около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивают свыше 6,4 тыс. человек. Всего на выборах могут проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье заготовили 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.