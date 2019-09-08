Бабушкин лидирует на выборах главы Астраханской области после обработки первых протоколов

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области, самовыдвиженец Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона после подсчета 0,17% протоколов, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии.

Бабушкин набирает 60,91% голосов, ближайший его соперник - депутат Госдумы Николай Арефьев, выдвинутый КПРФ, - 11,92%. Следующим с 16,36% идет депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков, далее кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев с 8,28% голосов.

Жители Астраханской области в единый день голосования выбирают губернатора региона, всего в регионе проходят 185 выборных кампаний разного уровня.

Явка на выборах губернатора на 18:00 (17:00 мск) составила 28,95% (в 2014 году на это же время она составляла 32,95%). Серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было. В этом году в выборах губернатора области впервые могли участвовать самовыдвиженцы.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.