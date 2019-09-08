Предварительная явка на муниципальных выборах в Подмосковье составила свыше 20%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предварительная явка по итогам проведения выборов в советы депутатов муниципальных образований Московской области составила 20,46%, сообщил журналистам в воскресенье председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин.

"Благодаря тому, что мы впервые применили новые технологии - собирали данные о явке с помощью мобильных устройств, которые было на каждом избирательном участке, уже сейчас можем с уверенностью говорить о том, что явка превысила 20% и, по нашим данным, составила 20,46%. Эта цифра, скорее всего, изменится, но не на много", - сказал Березкин.

Он уточнил, что более точная информация будет известна после ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий. "К нам поступило 143 видеообращения с избирательных участков. Это были информационные сообщения, в которых нам говорили председатели комиссий или члены комиссий о той обстановке, которая у них происходит на избирательных участках, и о том, насколько они оценивают ту или иную ситуацию", - добавил Березкин.

Как отметили в пресс-службе областного избиркома, в голосовании приняли участие более 417 тыс. избирателей, на дому проголосовали свыше 37,5 тыс. человек.

По данным избирательной комиссии Московской области, около 2,5 тыс. кандидатов принимали участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек.

Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье было заготовлено 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.