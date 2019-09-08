Глава заксобрания: голосование в Петербурге не вызывает сомнений в прозрачности выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Голосование в Санкт-Петербурге проходило абсолютно спокойно, его ход не вызывает сомнений в прозрачности выборов, считает председатель городского законодательного собрания, секретарь петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России" в Петербурге.

"Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подчеркнул, что голосование проходило абсолютно спокойно. Не зафиксировано нарушений, которые бы могли воздействовать на волеизъявление петербуржцев и вызвать малейшие сомнения в легитимности и прозрачности этих выборов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Единая Россия" лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. "Это данные опросов, которые были проведены среди проголосовавших в более чем 50 муниципальных образованиях города. В целом выборы проходят в 110 муниципальных образованиях города", - говорится в релизе.

В воскресенье в Санкт-Петербурге проходили выборы губернатора. За этот пост боролись самовыдвиженец Александр Беглов, представитель партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Также в этот день проходили выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должно быть замещено 1560 мандатов. Выборы были организованы на 1944 участках в Петербурге: 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов была создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого в Ленинградской области организовали 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков для избирателей-петербуржцев работали в Псковской области.