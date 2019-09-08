Венедиктов: четыре урны опечатали из-за нарушений на выборах в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Результаты голосований на четырех урнах были аннулированы в Москве. Об этом сообщил в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов.

"По нашему письму опечатано две урны. По требованию наблюдателей - там внутри [на избирательных участках] уже без нас комиссии приняли решение, насколько мы знаем, [опечатать] еще две урны. Вот четыре точно", - сказал он.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Первые семь избирательных участков на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в 06:00 мск в центре столицы. Все остальные участки начали работу в 08:00 и закрылись в 20:00.