Медведев пожелал Хабирову успехов в развитии Башкирии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на успешный результат врио главы Башкирии Радия Хабирова на выборах и пожелал ему успехов в развитии республики.

Во время общения в воскресенье в режиме видеоконференции с представителями региональных отделений партии Медведев отметил, что, по данным экзитполов и первым данным подсчета голосов, уже сформировался положительный для партии тренд на выборах в Башкирии, в том числе - на выборах главы республики.

"Мы вам и всем другим коллегам, естественно, желаем больших успехов в развитии Башкортостана. Продолжим работу уже в обычном порядке", - обратился премьер к Хабирову и другим представителям башкирского отделения "Единой России". "Еще раз поздравляю вас с результатами", - добавил Медведев.

Хабиров в свою очередь поблагодарил премьера за поддержку и пригласил его на пятый форум малого бизнеса регионов стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в Уфе в конце сентября.

Президент РФ Владимир Путин назначил Хабирова врио главы Башкирии 11 октября 2018 года. По данным ЦИК, после обработки 0,15% протоколов Хабиров лидирует на выборах главы региона с 85,95% голосов избирателей.