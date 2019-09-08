Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, кандидат от "Единой России" Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному кругу №174 в Свердловской области с результатом 40,49% голосов после обработки 70,89% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте - представитель "Справедливой России" Алексей Коровкин (23,97%), на третьем - Габбас Даутов от КПРФ (15,44%).

Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года по биатлону, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года.